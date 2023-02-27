В Дії появилась судьбоносная функция

Главное: В Дії можно появилась возможность подать заявление о браке. На портале можно выбирать место, время, формат и зал, где планируется церемония. ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.

Детали: В Дії заработала функция подачи заявлений о браке. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«10 минут онлайн вместо походов в ГРАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей», — отметил он.

По словам министра, на портале можно выбирать место, время, формат и зал, где планируется церемония. ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.

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