Анна Асти не на шутку разозлила украинцев песней «Чорнобрывци»

Главное: Украинская певица Анна Асти спела песню «Чорнобрывци», чем разозлила украинских слушателей. Дело в том, что Анна Асти сейчас проживает в России, ведущей с Украиной войну.

Детали: Недавний поступок опальной украинской певицы Анны Асти (настоящая фамилия — Анна Дзюба), которая уехала в Россию, разозлил многих украинцев. Исполнительница обнародовала видеоролик, где поет известную песню «Чорнобрывци».

Анна Асти привела строчки из песни и заявила, что, когда смотрит на цветы, то сразу вспоминает маму. Она также добавила строчку, где говорится о родной земле. Кроме того, Анна Асти отметила будто дата записи этого видеоролика — 17 мая 2020 года.

Все это не могло не разозлить жителей Украины, потому что сейчас Анна Асти ведет активную деятельность в РФ — поет, открывает собственные салоны красоты и заведения питания.