В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО

Главное: Сегодня утром на белорусском военном аэродроме «Мачулищи» подорвали российский военный самолет ДРЛО А-50. Российские военные телеграмм-каналы пишут, что самолет атаковало 6 БПЛА, которые были якобы запущены из Черниговской и Киевской области.

Детали: Сегодня утром на белорусском военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50 (который выявляет местонахождение ПВО). Было 2 удара по борту.

По данным мониторинг группы РБ, повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна. Также есть информация, что после взрыва из России прибыл транспортный «Ил», а подступы к аэродрому заблокировали силовики.

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что аэродром Мачулищи атаковало 6 БПЛА, которые были якобы запущены из Черниговской и Киевской области.

Пишут, что 4 БПЛА были сбиты на подходе, 1 был сбит над аэродромом и его обломки упали на технику по обслуживанию и уборке аэродрома. 1 аппарат смог сбросить боезаряд на самолет белорусских ВВС, после чего огонь перекинулся на один из российских бортов.

А-50 — очень дорогой самолет. У России таких бортов всего 9 штук.

В тему: ДРЛО А-50: характеристики, модификации и история создания самолета