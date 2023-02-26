Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ДРЛО А-50: характеристики, модификации и история создания самолета

ДРЛО А-50: характеристики, модификации и история создания самолета

Александр Панько
25.02.23 13:10
68
ДРЛО А-50: характеристики, модификации и история создания самолета

Самолет ДРЛО А-50 — это специализированное воздушное судно, предназначенное для обнаружения, идентификации и отслеживания воздушных целей на больших расстояниях. Он оснащен современной электроникой и радарными системами, которые позволяют ему обнаруживать и отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 км.

История создания ДРЛО А-50

История ДРЛО А-50 началась в 1974 году в Советском Союзе, когда было принято решение о создании специализированного самолета для обнаружения и отслеживания воздушных целей на больших расстояниях.

Основным заданием самолета ДРЛО А-50 было обнаружение, идентификация и отслеживание воздушных целей на расстоянии до 650 км. Для этого была использована современная на тот момент электроника, включая радары с фазированной антенной решеткой и комплексы обработки сигналов.

Разработка самолета была проведена в России на основе модификации гражданского самолета Ил-76. Однако, для обеспечения возможности установки на борт сложного электронного оборудования и обеспечения соответствующих требований, было необходимо провести серьезную модификацию базового самолета. Кроме того, внедрение новых радарных и электронных систем также требовало значительных усилий.

Самолет ДРЛО А-50 впервые полетел в 1980 году, после чего были проведены его испытания и доработки. Первая серийная машина была передана Вооруженным силам СССР в 1984 году.

В дальнейшем самолеты ДРЛО А-50 активно использовались в ряде военных конфликтов, в том числе во время войны в Афганистане, Чеченской войны и во время боевых действий в Сирии. Также самолеты этого типа были экспортированы в Индию и на Украину.

Сегодня самолеты ДРЛО А-50 продолжают эксплуатироваться российскими Вооруженными Силами, а также экспортируются в другие страны. Несмотря на то, что с момента создания самолета прошло более 40 лет, он до сих пор остается одним из основных самолетов для обеспечения боевой деятельности на больших расстояниях.

Характеристики ДРЛО А-50

Некоторые из характеристик самолета ДРЛО А-50 включают:

— Длина: 46,59 м
— Размах крыла: 50,5 м
— Высота: 14,76 м
— Максимальная взлетная масса: 190 000 кг
— Максимальная скорость: 800 км/ч
— Дальность полета: до 7 500 км
— Экипаж: 15 человек, включая пилотов, радистов и операторов электронной аппаратуры.
— Радар: центральным элементом оборудования самолета является вращающийся радар «Шмель» с фазированной антенной решеткой, который обеспечивает обзор воздушного пространства в широком диапазоне частот и способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и высоте до 12 км.

Самолет ДРЛО А-50 имеет высокую проходимость и способен работать в самых различных климатических условиях. Благодаря своим высокотехнологическим системам, он позволяет эффективно обеспечивать действия других воздушных и наземных средств в рамках общей тактической схемы.

Модификации ДРЛО А-50

Самолет ДРЛО А-50 имеет несколько модификаций, которые были разработаны в соответствии с различными требованиями и потребностями заказчиков. Некоторые из наиболее известных модификаций включают:

А-50 «Мэйнстэй» — базовая модификация, которая была разработана в 1980-х годах и поставлена на вооружение в 1984 году. Эта модификация оснащена радаром «Шмель» и имеет возможность обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 км.

А-50У — модификация, которая была разработана в 1990-х годах и оснащена современными электронными системами и индикаторами. Она также может выполнять задачи воздушного управления и обеспечивать боевое управление.

А-50И — модификация, которая была разработана в начале 2000-х годов и имеет улучшенную систему управления и связи. Эта модификация также оснащена новыми электронными системами, которые улучшают эффективность работы самолета.

А-50ЭИ — модификация, которая была разработана в конце 2000-х годов и имеет расширенные возможности для работы с беспилотными летательными аппаратами. Она может обеспечивать управление и контроль над беспилотными аппаратами на больших расстояниях.

А-50УВПУ — модификация, которая была разработана в начале 2010-х годов и предназначена для обеспечения воздушного управления в военных операциях. Она оснащена новейшими электронными системами, которые обеспечивают высокую точность управления в воздухе.

Каждая модификация ДРЛО А-50 имеет свои уникальные характеристики и возможности, которые позволяют ему эффективно выполнять задачи по обнаружению, идентификации и отслеживанию воздушных целей.

Тэги: ДРЛО А-50

Комментарии

Статьи

26.02.23 11:23

Защитник Соледара "Марс": Или мы убиваем вагнеровцев, или их расстреливают свои же командиры

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Лук стал самым дефицитным овощем в мире
26.02.23 18:41

Лук стал самым дефицитным овощем в мире

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.02.23 20:58

В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО
26.02.23 17:15

На Житомирщине верующие УПЦ собрали помощь для защитников Украины
26.02.23 15:35

На Буковине община УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ на сумму 55 тыс грн
26.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат
25.02.23 15:37

Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
25.02.23 13:15

На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую
25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
25.02.23 10:05

На Закарпатье духовенство и верующие УПЦ приобрели 5 автомобилей для ВСУ
24.02.23 21:43

Какие самые сейсмоопасные зоны в мире?
24.02.23 17:54

В епархиях УПЦ провели благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ
26.02.23 20:58

В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО
26.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат
25.02.23 15:37

Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
24.02.23 14:56

В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2
24.02.23 14:14

«Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.23 13:13

Можем стрелять на 150 км и немного дальше. Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ
24.02.23 12:44

Польша уже сегодня может передать Украине танки Leopard 2
24.02.23 12:12

Резников рассказал о подготовке к контрнаступлению
24.02.23 11:47

Китай опубликовал «мирный план» по Украине. В США уже отреагировали
21.02.23 09:53

Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине
22.02.23 17:59

Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?
20.02.23 14:46

В Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья
20.02.23 10:27

Байден хотел тайно въехать в Украину
21.02.23 12:10

В СМИ просочился документ о планах России поглотить Беларусь
23.02.23 12:23

Названы вероятные новые цели ракетных ударов россиян
21.02.23 15:35

На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов
23.02.23 11:44

Новый штамм коронавируса зафиксирован в четырех областях Украины
22.02.23 14:15

Стало известно, сколько сейчас весит Саакашвили
20.02.23 11:46

Зеленский хочет подарить Берлускони… водку
Фото и Видео
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Орландо потрясла череда убийств
Орландо потрясла череда убийств
Резников рассказал, когда ждет первые западные танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западные танки в Украине
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
В Венеции пересыхают каналы
В Венеции пересыхают каналы
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Когда начнется Третья мировая война?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.