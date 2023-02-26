Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 148 130 солдат. Уничтожено 3 381 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 26 февраля.

Сообщается, что погибли уже 148 130 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 381 танк, 6 615 боевых бронированных машин, 2 380 артиллерийских систем, 475 РСЗО, 247 средств ПВО, 299 самолетов, 288 вертолетов, 2 037 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 242 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 230 единиц специальной техники.

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