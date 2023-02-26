Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат

Александр Панько
26.02.23 09:36
165
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 148 130 солдат. Уничтожено 3 381 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 26 февраля.

Сообщается, что погибли уже 148 130 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 381 танк, 6 615 боевых бронированных машин, 2 380 артиллерийских систем, 475 РСЗО, 247 средств ПВО, 299 самолетов, 288 вертолетов, 2 037 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 242 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 230 единиц специальной техники.

В тему: Глава Пентагона рассказал, чем закончится война в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.02.23 11:23

Защитник Соледара "Марс": Или мы убиваем вагнеровцев, или их расстреливают свои же командиры

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Китай обнародовал свой мирный план: 12 пунктов, направленных на прекращение войны в Украине
24.02.23 10:02

Китай обнародовал свой мирный план: 12 пунктов, направленных на прекращение войны в Украине

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Вторичный рынок жилья в Киеве ждет стагнация
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.02.23 15:37

Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
25.02.23 13:15

На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую
25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
25.02.23 10:05

На Закарпатье духовенство и верующие УПЦ приобрели 5 автомобилей для ВСУ
24.02.23 21:43

Какие самые сейсмоопасные зоны в мире?
24.02.23 17:54

В епархиях УПЦ провели благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ
24.02.23 16:56

Украина получит от Швеции 10 танков Leopard 2
24.02.23 16:42

Известного голливудского продюсера приговорили к 16 годам тюрьмы
24.02.23 16:40

Гаубица Пион: характеристики, модификации, история создания
24.02.23 16:25

Момо: история жуткого японского персонажа, которого использовали для опасной игры
25.02.23 15:37

Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат
24.02.23 14:56

В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2
24.02.23 14:14

«Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.23 13:13

Можем стрелять на 150 км и немного дальше. Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ
24.02.23 12:44

Польша уже сегодня может передать Украине танки Leopard 2
24.02.23 12:12

Резников рассказал о подготовке к контрнаступлению
24.02.23 11:47

Китай опубликовал «мирный план» по Украине. В США уже отреагировали
24.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 146 820 солдат
23.02.23 16:56

Война травмировала 1,5 миллиона украинских детей, — ЮНИСЕФ
21.02.23 09:53

Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине
20.02.23 14:46

В Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья
20.02.23 10:27

Байден хотел тайно въехать в Украину
22.02.23 17:59

Розслідування УП проти Андрія Смирнова це особиста помста Севгіль Мусаєвої за переслідування Костянтина Григоришина?
21.02.23 12:10

В СМИ просочился документ о планах России поглотить Беларусь
23.02.23 12:23

Названы вероятные новые цели ракетных ударов россиян
21.02.23 15:35

На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов
23.02.23 11:44

Новый штамм коронавируса зафиксирован в четырех областях Украины
20.02.23 11:34

Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу
20.02.23 11:46

Зеленский хочет подарить Берлускони… водку
Фото и Видео
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»
Орландо потрясла череда убийств
Орландо потрясла череда убийств
Резников рассказал, когда ждет первые западные танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западные танки в Украине
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
В Венеции пересыхают каналы
В Венеции пересыхают каналы
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Когда начнется Третья мировая война?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.