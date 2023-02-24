В епархиях УПЦ провели благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ

Главное: По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во всех епархиях Украинской Православной Церкви состоялись благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во время ярмарки духовенство и верующие собирали средства на приобретение средств защиты, медикаментов, одежды для Защитников Украины.

Благодаря трудам прихожан на территории Ольгинского собора Киева была проведена благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ.

«Все, кто посетил это мероприятие, имели возможность отведать блины, торты, разнообразные вкусности и ароматные напитки, — отмечается на фейсбук-странице Ольгинского храма, — Также на ярмарке были представлены изделия ручной работы, которые производят дети на кружках воскресной школы и Школы технического развития „Ольгинские мастера“».

Кроме того, для самых маленьких гостей были организованы мастер-классы, где дети занимались рукоделием и забирали поделки на память домой.

В общей сложности на нужды ВСУ удалось собрать 50 тыс. грн.

Также благотворительная ярмарка по сбору средств для Защитников состоялась на территории столичного храмового комплекса в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница«‎

Благотворительные мероприятия в поддержку Защитников Украины прошли в монастырях и приходах Винницкой епархии, Кировоградской епархии.

В Покровском архиерейском соборе Запорожья состоялась ярмарка, на которой прихожане имели возможность приобрести разнообразную выпечку.

Также благотворительные ярмарки были проведены в храме во имя святых Петра и Февронии г. Запорожья, Михайловской церкви с. Михайловки и других храмах Запорожской епархии.

Вырученные средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для Вооруженных сил Украины.

В Волынской епархии благотворительные ярмарки организовали верующие Покровского храма г. Луцка, храма в честь Рождества Христова г. Горохова, храма в честь Рождества Христова с. Городище и Воскресенского храм поселка Маневичи.

21 февраля священнослужители Полтавской епархии присоединились к благотворительной ярмарке, целью которой был сбор средств на автомобиль для батальона специального назначения «Донбасс».

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