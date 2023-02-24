Глава Пентагона рассказал, чем закончится война в Украине

Главное: Глава Пентагона Остин рассказал, с чего начнутся переговоры между Украиной и РФ. Он добавил, что возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат ВСУ «начать менять динамику на поле боя».

Детали: Война России против Украины будет закончена переговорами, которые могут начаться, когда войска оккупантов будут выведены из украинской территории. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN. По его словам, в конце концов война закончится переговорами и украинская сторона требует для этого вывода российских войск со своей территории.

«Это будет их отправной точкой, но пусть украинцы говорят сами за себя», — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат ВСУ «начать менять динамику на поле боя». «Пока Украина продолжает проводить операции и работать над возвращением своей территории, мы будем там с ними», — сказал он.

В связи с этим Остин также отметил, что Китай пока не закрыл вопрос возможной передачи вооружений РФ.

«Я связался с китайским коллегой и сказал, что это будет серьезной ошибкой, если Китай сделает это, поскольку ситуация осложнится», — отметил он.

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