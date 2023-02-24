В НАТО отреагировали на «мирный план» Китая

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о «мирном плане» Китая. В Альянсе нет доверия к Пекину.

Детали: В НАТО нет доверия к Китаю как к возможному посреднику между Украиной и Россией. Пекин за год полномасштабной войны так и не осудил российское вторжение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Таллинне.

«К Китаю нет большого доверия, поскольку он не смог осудить незаконное вторжение в Украину», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что вместо осуждения войны Китай подписал с Россией соглашение о дружбе всего за несколько дней до вторжения.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай разделяет не «мирный план», а некоторые принципы.

«Конечно, мы рассмотрим принципы, но мы будем рассматривать их на фоне того, чью Китай занял сторону», — подчеркнула она.

В тему: Китай опубликовал «мирный план» по Украине. В США уже отреагировали.