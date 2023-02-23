Война травмировала 1,5 миллиона украинских детей, — ЮНИСЕФ

Главное: В результате российской агрессии против Украины погибли 487 детей. Еще 954 получили ранения.

Детали: Около 3,3 миллиона детей в Украине нуждаются в помощи, а 1,5 миллиона из них травмированы войной. Об этом сообщил исполнительный директор австрийского отделения Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кристоф Юнгер.

«3,3 миллиона детей в Украине нуждаются в помощи. По оценкам ЮНИСЕФ, 1,5 миллиона из них травмированы войной», — цитирует его слова АРА.

По данным ЮНИСЕФ, в результате российской агрессии против Украины погибли 487 детей, еще 954 получили ранения.

С начала войны 2400 школ в Украине были разрушены или серьезно повреждены. По данным организации, двое из трех украинских детей, вынужденных из-за войны бежать из Украины, пока «не интегрированы или лишь в незначительной степени интегрированы в систему образования принимающих стран».

В тему: Жертвами войны в Украине стали 9 655 мирных граждан.