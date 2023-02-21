Священники Винницкой епархии УПЦ приобрели автомобиль для ВСУ

Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов
Россия решила наплевать на Договор о стратегических наступательных вооружениях
Путин грозится расширить географию боевых действий
Более 30 стран выступили против участия РФ в Олимпиаде
В СМИ просочился документ о планах России поглотить Беларусь
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине
Путин готовится мобилизовать еще сотни тысяч россиян, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 144 440 солдат