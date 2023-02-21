На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов

Главное: МОН рекомендует учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля. Связано это с возможными ракетными ударами россиян.

Детали: Министерство образования обратилось к главам областных военных администраций и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля. Это связано с опасностью ударов со стороны России, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

«С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала войны РФ против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате», — написал министр в своем Telegram-канале во вторник, 21 февраля.

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