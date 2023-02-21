Туристaм не рекомендуют посещать высокогорье Карпат

Главное: В Карпатах объявлена лавинная опасность. В частности, значительная снеголавинная опасность удерживается на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Детали: В Карпатах 21-22 февраля возможны сходы лавин. Об этом свидетельствуют данные Снеголовинной ситуации.

Туристам рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Отмечается, что значительная снеголавинная опасность (третий уровень), удерживается на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) удерживается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

В тему: В Карпатах ударили сильнейшие морозы.