Главный дипломат Китая приехал в Москву искать мира для Украины

Главное: Главный дипломат Китая прибыл в РФ говорить об Украине. Ван И планирует «повысить роль Китая» в переговорах касательно урегулирования войны в Украине.

Детали: Высокопоставленный дипломат Китая, главный советник президента КНР Ван И прибыл с визитом в Москву, сообщает Sky News в понедельник, 20 февраля.

По данным издания, китайский дипломат прибыл в российскую столицу для переговоров по возможному «мирному плану» для Украины и РФ.

Отмечается, что Ван И планирует «повысить роль Китая» в переговорах касательно войны России против Украины.

В тему: В Кремле высказались о мирном плане Украины.