Цель Путина - полное уничтожение Украинского государства, — Байден

Главное: Цель Путина — стереть Украину с карты. Расчет россиян строился на том, что Украина была слабой, а Запад — разделенным, отметил президент США Джо Байден.

Детали: Целью российского президента Владимира Путина в войне является полное уничтожение Украинского государства. Об этом сказал президент США Джо Байден на брифинге в Киеве в понедельник, 20 февраля.

«Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты», — сказал Байден.

Он отметил, что военная кампания российских агрессоров проваливается, они потеряли половину территорий, которые изначально захватили и несут тяжелые человеческие потери. При этом многие россияне уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего.

«Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями», — заявил президент США.

По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад — разделенным, и на этом строился расчет Путина.

«Он (Путин) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас», — сказал американский президент и в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

В тему: Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге с Владимиром Зеленским.