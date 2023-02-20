«Укрэнерго» заявило о стабилизации в энергосистеме

Главное: Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и пока не прогнозируется. Хотя потребление растет с началом рабочей недели.

Детали: В Украине стабилизировалась ситуация с электроснабжением. В связи с этим импорт электричества упал почти до нуля, сообщает «Укрэнерго» в понедельник, 20 февраля.

Указано, что сейчас в стране работают все виды электростанций в энергосистеме. Из-за благоприятной погоды и увеличения длительности светового дня улучшилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления.

«Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране. Потребление постепенно увеличивается, что типично для начала рабочей недели. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Лимиты потребления для областей сегодня не устанавливалась, но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Сегодня проводятся измерения фактического потребления во Львовской и Одесской областях. При этом в Одесском районе и в Одессе измерения будут проводиться с учетом объемов ограничений при применении графиков почасовых отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые все еще существуют.

«Бригады „Укрэнерго“ продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени», — отметили в компании.

В свою очередь Минэнерго сообщает, что сегодня утром в энергосистеме Украины образовался резерв мощности.

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