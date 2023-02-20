Зеленский хочет подарить Берлускони… водку

Главное: Владимир Зеленский заочно обратился к Сильвио Берлускони. Предложил подарить ему водку.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подколол бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Его слова цитирует издание Corriere Della Sera.

Так, украинский лидер прокомментировал воспоминания политика о том, как тот получил от президента России Владимира Путина в подарок двадцать бутылок водки.

Он сказал итальянской газете: «Я слышал слова Сильвио Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас в Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим».

В тему: Берлускони поведал о пикантных отношениях с Путиным.