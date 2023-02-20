Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тысячу

Главное: Растет число жертв землетрясений в Турции. Поисково-спасательные операции не прекращаются.

Детали: Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 41 020 человек, сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

«За землетрясениями последовало более 6 210 афтершоков», — говорится в сообщениии.

Спасательные работы в стране продолжаются. В настоящее время в пострадавших регионах работают более 19 тысяч спасателей. В зоне бедствия установлены более 216 тысяч палаток.

На сегодняшний день специалисты проинспектировали 925 тысяч зданий в 11 пострадавших от землетрясений провинциях. Около 118 тысяч зданий либо обрушились, либо сильно повреждены, либо подлежат немедленному сносу, сообщили турецкие власти.

«В течение года в этих провинциях будет проведено крупнейшее в истории Турции жилищное строительство», — заявил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

В тему: Землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек.