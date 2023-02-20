В Новой Каледонии турист погиб после столкновения с акулой

Главное: Турист погиб после встречи с акулой в Новой Каледонии. Мужчине было 59 лет.

Детали: На одном из пляжей французской Новой Каледонии произошла трагедия. Тут на 59-летнего туриста из Австралии напала акула.

Известно, что отдыхающий купался возле понтона, который находился в 150 метрах от берега.

Акула атаковала туриста, укусив его несколько раз.

Мужчину оперативно вытащили на берег спасатели на гидроцикле, но тот умер после прибытия врачей.

После инцидента полиция эвакуировала людей с территории пляжа.

Многие отдыхающие находились в воде и стали свидетелями нападения, что привело к панике.

Местные власти говорят, что это уже третье нападение акул тут с начала этого года.

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