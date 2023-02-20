Лукашенко продолжает посылать агрессивные намеки

Главное: Александр Лукашенко снова говорит о войне. Посылает агрессивные намеки соседям.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь перешел к агрессивной риторике. Он обратился к соседним странам.

В понедельник, 20 февраля, глава государства провел заседание Совета безопасности, на котором рассматривались проекты обновленной концепции национальной безопасности и проект закона «О народном ополчении».

Он сказал: «В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным».

Политик добавил: «Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы: провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания это прежде всего опыт. Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня - вполне логичный и очень своевременный шаг».

В тему: Лукашенко готов воевать на стороне РФ. Но есть условие.