Зеленский рассказал, до каких пор ВСУ будут оборонять Бахмут

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут будут оборонять, пока это разумно. Глава Кремля планировал захватить город до 24 февраля — годовщины вторжения РФ в Украину.

Детали: Украинские войска будут защищать Бахмут, пока это будет разумно. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Ser.

Президент подчеркнул, что Вооруженным Силам Украины важно отстоять город, но не «любой ценой».

«Да, это не особенно большой город. Собственно как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Мы будем воевать, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку», — пояснил глава государства.

Журналист спросил, сможет ли Украина устоять в затяжной войне, к которой готовится Путин.

в свою очередь, Зеленский заявил, что Украина готовится к короткой войне и своей победе и что россиянам никогда не удастся захватить Украину.

«Россияне еще не поняли, что мы сегодня сильнее, чем были год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись», — отметил он.

«Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же самую ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы увидели, что экономические санкции против Москвы — это большая помощь, они дают нам время и пространство для самоорганизации», — добавил глава государства.

Российские оккупанты уже долгое время активно штурмуют Бахмут, однако украинские военнослужащие держат оборону. По данным украинской разведки, наступление на Бахмут возглавляет российская ЧВК «Вагнер».

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 143 680 солдат.