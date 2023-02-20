Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 143 680 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 143 680 солдат. Уничтожено 3 316 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 20 февраля.

Сообщается, что погибли уже 143 680 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 316 танков, 6 553 боевые бронированные машины, 2 334 артиллерийские системы, 471 реактивная система залпового огня, 243 средства ПВО, 299 самолетов, 287 вертолетов, 2 018 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 209 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 225 единиц специальной техники.

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