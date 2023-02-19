Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 142 860 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 142 860 солдат. Уничтожено 3 310 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 19 февраля.

Сообщается, что погибли уже 142 860 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 310 танков, 6 545 боевых бронированных машин, 2 327 артиллерийских систем, 469 реактивных систем залпового огня, 243 средства ПВО, 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 016 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 224 единицы специальной техники.

В тему: Стало известно о неожиданной помощи Латвии для Украины.