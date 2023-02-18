Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 142 270 солдат. Уничтожено 3 303 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 18 февраля.

Сообщается, что погибли уже 142 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 303 танка, 6 533 боевые бронированные машины, 2 326 артиллерийских систем, 469 РСЗО, 243 средства ПВО, 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 016 БПЛА оперативно-тактического уровня, 871 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 5 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 223 единицы специальной техники.

В тему: Стало известно о неожиданной помощи Латвии для Украины.