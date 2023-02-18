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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат

Александр Панько
18.02.23 10:36
295
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 142 270 солдат. Уничтожено 3 303 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 18 февраля.

Сообщается, что погибли уже 142 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 303 танка, 6 533 боевые бронированные машины, 2 326 артиллерийских систем, 469 РСЗО, 243 средства ПВО, 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 016 БПЛА оперативно-тактического уровня, 871 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 5 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 223 единицы специальной техники.

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Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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