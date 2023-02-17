В Брюсселе состоится историческая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС

Главное: 21 февраля пройдет трехсторонняя встреча главы МИД Украины, генсека НАТО и главы ЕС. Это будет первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком формате.

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться в Брюсселе 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Трехсторонняя встреча должна пройти утром в штаб-квартире НАТО. После нее, в 12:45, запланирована совместная пресс-конференция политиков.

Кулеба сообщил, что это будет первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком формате.

«Ожидаю встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем, чтобы усилить наше партнерство и сотрудничество ради защиты Украины и Европы», — отметил он.

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