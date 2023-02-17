Стало известно, когда Гаага займется военными преступлениями России

Главное: Гаага займется преступлениями России в июле. Сейчас ведется поиск лучших путей для организации трибунала на основании собранных доказательств, пояснил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Детали: Международный центр по расследованию преступлений России в Украине в городе Гаага (Нидерланды) начнет работу в июле нынешнего года. Об этом сказал член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на брифинге с генпрокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

«По военным преступлениям уже многие страны уже начали свои расследования, но также мы работаем над преступлением агрессии и тем, чтобы заработал международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины в Гааге. Он присоединен к совместной следственной группе, в которую входят шесть стран и Украина. Целью центра будет сохранение доказательств и их сбор для будущих судов. Мы уже дали такую компетенцию Евроюсту, а также создать новую базу данных, которая скоро будет функционировать», — сказал Рейндерс.

Он отметил, что процесс сбора доказательств очень важен для дальнейшей передачи доказательств в суд.

«Мы ищем лучшие пути для организации трибунала на основании собранных доказательств», — пояснил еврокомиссар

Следующим шагом будет поиск юрисдикции Спецтрибунала, о котором просит Украина, или другого трибунала.

«Мы открыты в вопросе того, как работать над этим», — заверил Рейндерс.

Он отметил, что в Украине совершается много военных преступлений и нужно быть уверенными, что «преступники будут точно наказаны, и всю жизнь будут бояться предстать перед трибуналом».

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