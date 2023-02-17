«Ашан» поставлял товары российским военным под видом «гумпомощи», — расследование

Главное: В совместном расследовании трех изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat сообщается, что «Ашан» снабжал солдат РФ товарами под видом «гумпомощи». «Леруа Мерлен» также участвовал в сборе «гуманитарной помощи».

Детали: Российская «дочка» французского «Ашана» с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским. Кроме того, филиал помогал российским военкоматам набирать мобилизованных. Об этом сказано в совместном расследовании трех изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Поставки состояли как из товаров со складов самого «Ашана», так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов «Ашан» в разных регионах страны-агрессора.

«Гуманитарная помощь», которую волонтеры собирали якобы для гражданских, состояла из носков для мужчин 40-го размера обуви, сигарет (они никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но не было ничего для женщин и детей.

«Гумпомощь» оформляли как закупку со стороны десяти юрлиц. Эти компании связаны между собой: все они обслуживают петербургский «Пассажиравтотранс», который, в свою очередь, относится к городскому Комитету по транспорту. Ряд юрлиц на запрос журналистов не стал скрывать, что товары направляются российским военным.

«Ашан» задействовал в поставках для оккупационных войск не только магазины в Санкт-Петербурге. Поставки согласовывались с московским офисом, и то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории торговых центров, принадлежащих Ашану. В частности, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов Ашан располагались пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».

Журналисты установили, что не только «Ашан», но и «Леруа Мерлен», который принадлежит к тому же холдингу, занимался поставками товаров на оккупированные российскими войсками украинские территории. В декабре появилось видео из Мариуполя можно увидеть, как члены Молодой Гвардии Единой России разгружают одинаковые паллеты с фирменным знаком «Леруа Мерлен».

Кроме того, «Ашан» помогал властям РФ бороться с уклонистами от призыва: компания собирала и передавала в военкоматы данные о своих сотрудниках и после объявления мобилизации помогал военкоматам выполнять норму: на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

«Ашан» входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть «Ашан» управляет 241 магазином, где работают около 30 тыс человек.

Рынок страны-оккупанта генерирует для Auchan Holding 11% доходов.

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