На оборонном заводе в России произошел взрыв

Главное: В Самарской области на заводе по производству взрывчатки произошел взрыв. В результате детонации взрывчатки на Чапаевском механическом заводе погиб один работник, еще трое пострадали.

Детали: На Чапаевском механическом заводе в Самарской области России, где производят взрывчатку, в четверг, 16 февраля, произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщает ТАСС.

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения», — рассказали в экстренных службах.

Чапаевский механический завод занимается производством капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов, герметичных взрывных патронов и патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.

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