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Новости > Украина готова к разным сценариям 24 февраля, — ОП

Украина готова к разным сценариям 24 февраля, — ОП

Агата Кловская
17.02.23 12:15
173
Украина готова к разным сценариям 24 февраля, — ОП

Главное: Андрей Ермак прокомментировал информацию о возможной массированной ракетной атаке РФ в годовщину вторжения. По его словам, Украина готова к разным сценариям.

Детали: Украина готова к разным сценариям в день годовщины вторжения РФ 24 февраля. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Не забывайте, что у нас классные воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели», — подчеркнул он.

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу заявил о возможности массированного ракетного удара РФ по Украине в годовщину войны.

«На 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного трехволнового каскада, и показать, что у них еще есть «порох в пороховницах», — отметил он.

В тему: Данилов назвал дату предстоящей масштабной российской атаки на Украину.

Тэги: общество, политика, Андрей Ермак, Офис президента Украины, война в Украине

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