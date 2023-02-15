Стало известно, сколько украинцев полностью или частично лишились жилья из-за войны

Главное: Жилье каждого десятого украинца повреждено или разрушено войной. Большинство людей, у которых разрушено жилье, еще не подавали заявки на компенсацию от государства.

Детали: Жилье каждого десятого гражданина Украины повреждено или разрушено вследствие полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг на территории Украины 23-26 декабря.

2% опрошенных отметили, что их жилье получило разрушения и непригодно к жизни, 6% — что их жилье имеет частичное повреждение, и еще 2% — что оно было разрушено, но уже восстановлено.

У большинства опрошенных (86%) жилье осталось невредимым.

Среди жителей зоны боевых действий 9% отметили, что их дома разрушены, 20% — частично повреждены. На деоккупированных территориях разрушено жилье у 5% опрошенных, частично повреждено — у 14%, было повреждено, но уже отремонтировано — у 5%.

Среди тех, у кого жилье разрушено или частично повреждено, 24% подали заявление о повреждении своего жилья в системе Дия, 12% — в правоохранительные органы, 8% — в государственные учреждения. Почти 70% — не подавали никаких заявлений.

В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных областях Украины.

В тему: В МОН обновили информацию о разрушенных оккупантами учебных заведениях.