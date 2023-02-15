Страны НАТО нарастят производство боеприпасов для Украины

Главное: Страны НАТО согласились нарастить производство боеприпасов на фоне помощи Украине. Столтенберг отметил, что война в Украине становится жестокой войной на истощение и войной материально-технического обеспечения.

Детали: Западные союзники согласились нарастить производство боеприпасов. Поскольку помощь Украине в борьбе с российской агрессией требует много ресурсов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

«Я приветствую новые обещания поддержки, сделанные союзниками по НАТО, включая увеличение оружия Украины и военную подготовку», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что у Украины «есть окно возможностей, чтобы перевесить и здесь время имеет важное значение».

На вопрос, есть ли обеспокоенность тем, что у Украины могут закончиться боеприпасы, Столтенберг сказал: «Страны НАТО подписали контракты, по которым они соглашаются увеличить производство боеприпасов».

При этом генсек НАТО заметил, что действительно наблюдаются огромные затраты на боеприпасы.



«Мы рассматривали этот вопрос со странами-членами НАТО и видим, что дела двигаются в правильном направлении», — говорит Столтенберг.



Он также добавил, что война в Украине «становится жестокой войной на истощение и войной материально-технического обеспечения».

В тему: НАТО готовит секретный план на случай участия стран блока в высокоинтенсивном конфликте.