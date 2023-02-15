ООН хочет получить $5,6 млрд для помощи украинцам

Главное: ООН запросила $5,6 млрд для помощи украинцам. Нужно обеспечить продуктами, медицинской, денежной и другой жизненно необходимой поддержкой более 11 млн человек, отметили в организации.

Детали: Управление ООН по координации гуманитарных дел (УКГД ООН) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратились с просьбой выделить $5,6 млрд для оказания помощи миллионам людей, пострадавшим от полномасштабной российской агрессии против Украины. Об этом стало известно в среду, 15 февраля.

Указано, что по Плану гуманитарного реагирования для Украины, объединяющему более 650 партнеров, в основном украинских организаций, для того чтобы обеспечить 11,1 млн человек продуктами, медицинской, денежной и другой жизненно необходимой поддержкой, нужно $3,9 млрд.

«Для плана реагирования для помощи беженцам из Украины нужно привлечь 1,7 млрд долларов. В этом году этот план включает 10 стран, принявших беженцев — Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чешскую Республику — и около 250 партнеров, более половины которых составляют национальные партнеры. Благодаря этим средствам будет оказана помощь 4,2 млн украинских беженцев и общин в принимающих странах», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что гуманитарная ситуация в Украине быстро ухудшилась в 2022 году в результате полномасштабного вторжения российских захватчиков в страну. В результате чрезвычайных разрушений и опустошений около 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Кроме того, из-за войны многие люди были вынуждены уехать из Украины, что «повлекло за собой гуманитарный кризис такого масштаба, которого в Европе не наблюдалось в течение десятилетий».

«Почти год спустя война продолжает ежедневно вызывать смерти, разрушения и перемещения людей в потрясающих масштабах», — заявил Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи.

Он отметил, что ООН продолжит во время оказания помощи «отдавать предпочтение людям, нуждающимся в ней больше всего, и поддержке местных органов власти и организаций гражданского общества, самоотверженный труд которых является постоянным вдохновением».

В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что принявшие украинских беженцев страны оказали невероятную поддержку чрезвычайной ситуации в Украине, при мощной ведущей роли государственных органов, беспрецедентной солидарности со стороны принимающих громад и невероятных усилиях гражданского общества.

«Европа доказала, что способна на решительные совместные действия для помощи беженцам. Беженцев не только приняли, но и предоставили им временную защиту с правом работать, получать услуги и быть вовлеченными в национальные системы поддержки. Но мы не должны воспринимать такое реагирование, гостеприимство принимающих общин как должное. Нужно продолжать международную поддержку и солидарность, пока беженцы не смогут безопасно и достойно возвратиться домой, что должно оставаться приоритетом», — подчеркнул Гранди.

В управлении уточняют, что с начала полномасштабной войны гуманитарные организации Украины приложили все возможные усилия для увеличения помощи во всех регионах страны. Почти 16 млн человек в Украине получили помощь по социально-правовой защите в 2022 году, в том числе в районах вне правительственного контроля.

Гуманитарные организации также предоставили денежную помощь 6 млн человек, что также способствовало восстановлению местной экономики.

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