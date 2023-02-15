В ВОЗ оценили масштабы бедствия из-за землетрясения в Турции

Главное: В результате землетрясений в Турции и Сирии 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи. В ВОЗ ожидают, что в ближайшие дни число жертв землетрясения в Турции и Сирии увеличится как минимум вдвое.

Детали: Землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, пишет Politico.

«Мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии чуть более недели назад, стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие», — заявил Клюге.

Он указал, что в регионе в результате стихии погибли боле 36 тысяч человек, также по меньшей мере 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи. При этом, Клюге отметил, что эти цифры могут быть не окончательными и отметил, что ВОЗ ожидает, что жертв и пострадавших может быть вдвое больше.

Представитель ВОЗ также обратил внимание, что медицинская система в Турции работает на грани, так как в стране большое количество раненых.

«Мы инициировали крупнейшее развертывание бригад неотложной медицинской помощи в Европейском регионе ВОЗ за всю нашу 75-летнюю историю. Их цель — поддержать поврежденные медицинские учреждения», — добавил Клюге.

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