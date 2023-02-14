Оккупанты придумали, как заселить временно захваченные территории

Главное: В РФ придумали новый способ заселения оккупированных регионов. Страна-оккупант надеется, что сможет субсидиями стимулировать россиян переселяться на захваченные территории.

Детали: Власти РФ планируют предоставлять льготы россиянам, которые будут покупать жилье временно оккупированных территориях. Российские захватчики пытаются таким образом изменить демографический состав населения этих регионов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 14 февраля.

«Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях», — сказано в сообщении.

Эту программу в РФ поручили финансовому институту развития в жилищной сфере Дом.рф, которому Россия предоставит субсидии, а тот покроет разницу в ипотечных процентах банкам.

«Враг стимулирует жителей РФ приезжать на временно оккупированные территории и заселять украинские земли», — добавили в ЦНС.

Кроме того, это стимулирует граждан Украины, которые оказались в оккупации, получать паспорт РФ, чтобы стать участником программы.

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