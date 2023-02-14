Для Путина в России построили секретную железную дорогу, — СМИ

Главное: В РФ для Путина построили секретную железную дорогу. Железнодорожные ветки подвели практически ко всем резиденциям главы Кремля, сообщают журналисты.

Детали: Секретную железную дорогу построили в России для главы Кремля Владимира Путина. В ее состав также входит сеть станций к резиденциям главы РФ. Об этом сообщает издание Проект во вторник, 14 февраля.

«Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции, выяснил Проект. Это подтверждает сообщение центра Досье о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом», — говорится в сообщении.

По данным издания, три локации, которые могут быть связаны с засекреченным железнодорожным сообщением Путина. На территории Валдайского национального парка под охраной находится железнодорожная станция с вертолетной площадкой рядом с селом Длинные Бороды. Трое местных жителей сообщили изданию, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для главы государства.

Согласно спутниковым снимкам, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году — она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В то же время для остановки поезда возле сочинской резиденции Бочаров ручей в 2017 году появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

По словам экс-машиниста, с которым поговорил Проект, бронепоезд Путина базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где расположен закрытый вокзал для вип-персон.

Спецпоезд президента принадлежит компании Гранд-Сервис Экспресс, которая была связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.

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