Стало известно, как изменились цены на продукты питания в Украине за январь

Главное: В Украине меняются цены на продукты питания. Дорожают овощи.

Детали: Государственная служба статистики поведала, как изменились цены на продукты питания в Украине. Данные приводятся по итогам января.

Так, как сообщается, по сравнению с декабрем морковь подорожала на 9,3% до 24,5 гривен за килограмм, лук вырос в цене на 4,7% до 32,1 гривен за килограмм, а яблоки стали дороже на 3,8% до 15,7 гривен за килограмм.

В то же время молоко подорожало на 2,8% до 35,2 гривен за литр, а яйца выросли в цене на 1,8% до 63,1 гривен за десяток.

Как информируется, гречневая крупа подешевела на 7,8% до 68,9 гривен за килограмм.

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