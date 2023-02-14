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Новости > В «Укрэнерго» порадовали актуальной ситуацией с электричеством

В «Укрэнерго» порадовали актуальной ситуацией с электричеством

Александр Панько
14.02.23 11:30
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В «Укрэнерго» порадовали актуальной ситуацией с электричеством

Главное: Украинцам говорят, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Но в Одессе сохраняются проблемы.

Детали: В «Укрэнерго» рассказали о ситуации с электричеством в стране. Появилась актуальная на вторник, 14 февраля, информация.

Информируется следующее: «Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление. Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились».

Подчеркивается: «В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком».

В то же время говорится о том, что в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

Сообщается: «Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Также ремонтные работы непрерывно ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии потребителей».

В тему: Мэр Львова рассказал о громадных проблемах с электричеством в городе.

Тэги: общество, война, электричество, Укрэнерго, новости Украины

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