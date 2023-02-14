Еще две страны призвали своих граждан срочно покинуть Россию и Беларусь

Главное: Власти Канады и Франции призвали своих граждан покинуть территорию РФ и Беларуси. В МИД западных стран считают, что находясь на территории России и Беларуси можно подвергнуть себя опасности задержаний и принудительной мобилизации.

Детали: Власти Канады обратились к своим гражданам, которые в данное время находятся в России и Беларуси, и призвали их покинуть эти страны, пока есть такая возможность. Соответствующие рекомендации в понедельник, 13 февраля, опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Канады.

В частности, граждан Канады призвали избегать любых поездок в Россию из-за войны РФ с Украиной: мобилизации, ограничений на финансовые операции и все более сложных вариантов перелетов.

«Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие средства. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно. Канадцы, у которых есть российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу», — предупредили в МИД Канады.

Также власти Канады обратились к своим гражданам, которые нахоядтся в Беларуси. В эту страну им не рекомендуют ехать из-за произвольного применения местных законов и войны между Россией и Украиной.

«Возможности посольства Канады в Польше по оказанию консульских услуг в Беларуси крайне ограничены. Если вы находитесь в Беларуси, вы должны уехать коммерческим путем», — говорится в сообщении МИД Канады.

Правительство Франции также призвало своих граждан покинуть территорию Беларуси и избегать путешествий в эту страну.

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