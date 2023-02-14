Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 139 080 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 139 080 солдат. Уничтожено 3 286 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на вторник, 14 февраля.

Сообщается, что погибли уже 139 080 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 286 танков, 6 500 боевых бронированных машин, 2 299 артиллерийских систем, 466 реактивных систем залпового огня, 227 средств ПВО, 298 самолетов, 286 вертолетов, 2 011 БПЛА оперативно-тактического уровня, 857 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 155 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 218 единиц специальной техники.

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