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Новости > Синоптик напророчила украинцам обильные осадки

Синоптик напророчила украинцам обильные осадки

Агата Кловская
14.02.23 07:56
76
Синоптик напророчила украинцам обильные осадки

Главное: Холодный атмосферный фронт наступает на Украину. Ожидаются осадки.

Детали: В Украине серьезно портится погода. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, во вторник, 14 февраля, нашу страну будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет мокрый снег и дожди.

Она отмечает: «Больше осадков, до сильных, придется сегодня на восток, юго-восток Украины, Полтавскую область и часть Днепропетровской области. На остальной территории небольшой мокрый снег или дождь».

Сообщается: «В западных областях вероятность осадков будет самая малая, потому что антициклон Feuka не будет пускать излишне влаги от фронта».

Уточняется, что при прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер, иногда до 15-20 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то информируется: в течение дня на востоке Украины будет плюс 2-7, в Полтавской и Днепропетровской областях ожидается от 0 до 4 тепла.

Наконец, как говорит эксперт, в Киеве будут небольшие осадки, порывистый ветер и дневная температура воздуха в пределах 1-3 тепла.

Погода

В тему: Синоптик призвала украинцев готовиться к осложнениям погодных условий.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

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