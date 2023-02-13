Стало известно, что войдет в очередной пакет антироссийских санкций

Главное: Послы стран Евросоюза обсудят новый санкционный пакет против России уже в ближайшую среду. СМИ узнали, что войдет в 10 пакет санкций ЕС.

Детали: Власти Евросоюза введут санкции против четырех российских банков, в том числе крупнейшего частного банка Альфа-банк, а также более сотни организаций и лиц. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в понедельник, 13 февраля.

В черный список ЕС будут включены около 130 человек и организаций. Их добавят по инициативе Польши, Германии, Франции, стран Балтии и других стран.

По санкции попадут российские военные руководители, представители "власти", назначенные Россией на оккупированных территориях Украины, пропагандисты, компании и лица других стран, связанные с военными действиями России или ЧВК Вагнер. А именно в Мали и Иране, обвиняемом в продаже беспилотников и компонентов российским военным.

Кроме того, в Брюсселе планируют включить в санкционный список судоходную компанию из Дубая, подозреваемую в помощи России обойти санкции на экспорт нефти.

Также новый пакет санкций будет содержать дополнительные торговые запреты на импорт в Евросоюз российской резины, асфальта или битума, на экспорт в Россию товаров ЕС, включая грузовики, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины.

Пакет также включает в себя дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.

Помимо этого новый пакет санкций будет включать запрет гражданам России работать в компаниях критической инфраструктуры в ЕС, таких как электросети или поставщики газа.

В свою очередь корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщает, что Евросоюз может принять 10 пакет санкций против РФ на следующей неделе. По его данным, послы ЕС обсудят новый пакет санкций в среду, 15 февраля.

"Поскольку энергетические санкции не предусмотрены, этот пакет должен быть принят на следующей неделе", – написал журналист в Twitter.

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