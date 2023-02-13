Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію

Главное: Через Дію повестки украинцам рассылать не будут. Об этом сказал министр цифровой трансформации.

Детали: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что рассылать повестки через Дію в нашей стране не будут. Его слова цитирует РБК-Украина.

Чиновник сказал: «Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в Дія не будет».

Он добавил: «Над другими сервисами для военных бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе».

Сообщается, что сейчас Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы онлайн для ветеранов.

Отмечается, что еще один проект, касающийся военной сферы это трансформация военно-врачебных комиссий.

Чиновник информировал: «Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях».

Резюмируется, что сейчас идет активная работа, чтобы в проекте добиться быстрого результата в ближайшие полгода.

В тему: Вручение повесток в магазинах, автобусах и метро не запрещено.