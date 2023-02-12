В Полтаве УПЦ организовала обеды для нуждающихся

Главное: В Полтаве в храмах Украинской Православной Церкви 12 февраля провели благотворительные обеды для малоимущих и нуждающихся.

Обеды раздают нуждающимся каждую неделю после воскресной Божественной литургии.

Активные прихожане вместе со священниками полтавских приходов УПЦ на прихрамовых территориях накормили прихожан и всех, кто в этом нуждается.

Как сообщалось, в столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

Еженедельные благотворительные трапезы по пятницам посещает сотни людей.