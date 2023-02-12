На Буковине священнослужитель УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам и инвалидам

Главное: На Буковине священнослужитель Украинской Православной Церкви раздал более 100 продуктовых наборов инвалидам и беженцам.

По благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия благотворительную акции провел диакон Владимир Поповчук совместно с руководителем организации «Благо» и благотворительным Фондом «Виктория».

Организаторы мероприятия благодарят Бога за помощь и за тех добрых людей, желающих творить добро для ближнего.

Как сообщалось ранее, клириком Черновицко-Буковинской епархии диаконом Владимиром Поповчуком и руководителем организации «Благо» была организована и проведена в Черновцах благотворительная акция для детей сирот и детей из многодетных семей.