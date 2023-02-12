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Новости > На Буковине священнослужитель УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам и инвалидам

На Буковине священнослужитель УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам и инвалидам

Александра Кудрявцева
12.02.23 15:58
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На Буковине священнослужитель УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам и инвалидам
Главное: На Буковине священнослужитель Украинской Православной Церкви раздал более 100 продуктовых наборов инвалидам и беженцам.
 
Детали: Как сообщает Центи информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, гуманитарную помощь собрали волонтеры организации «Благо» из Германии.
 
По благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия благотворительную акции провел диакон Владимир Поповчук совместно с руководителем организации «Благо» и благотворительным Фондом «Виктория».
 
Организаторы мероприятия благодарят Бога за помощь и за тех добрых людей, желающих творить добро для ближнего.
 
Как сообщалось ранее, клириком Черновицко-Буковинской епархии диаконом Владимиром Поповчуком и руководителем организации «Благо» была организована и проведена в Черновцах благотворительная акция для детей сирот и детей из многодетных семей.
 
В тему: В Киеве УПЦ передала нуждающимся продуктовые наборы.
 

Тэги: Буковина, беженцы, гуманитарная помощь, УПЦ

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