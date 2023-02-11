В Киеве на вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных

Киев и две области возвращается к графикам выключения света
В Турции из-под завалов здания спасли украинку с сыном
Стало известно, сколько ракет было сбито над Киевом
МОК открыто угрожает Украине за бойкот Олимпиады-2024
Озвучены последствия очередной массированной ракетной атаки по Украине
Сразу две российские ракеты вошли в воздушное пространство страны НАТО
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 135 740 солдат
Новая массовая дроно-ракетная атака на Украину: 17 прилетов за час в Запорожской области
Землетрясение в Турции унесло жизни более 16 тысяч человек