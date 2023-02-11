В Киеве на вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных

Главное: В столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

На благотворительную трапезу, которая прошла на площади напротив храма святого великомученика Георгия, пришло более 150 человек.

Поддержать Миссию милосердия можно по реквизитам