В Полтаве священники УПЦ передали помощь в психиатрическую больницу

Главное: В Полтаве священники и волонтеры Украинской Православной Церкви посетили детское отделение областной психбольницы имени Мальцева.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа гуманитарную помощь доставили волонтеры Центра «Благо» во главе с руководителем епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиереем Андреем Симоном и священником Сергеем Дебре.

Священники пообщались на духовные темы с врачами и маленькими пациентами. Затем были интересны развивающие игры и развлечения для детей.

Руководство учреждения и пациенты выражают благодарность благотворителям.