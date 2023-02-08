Германия передала новый пакет военной помощи для ВСУ

Главное: Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли две зенитки Gepard.

Детали: Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошло следующее:

— 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов;

-5 автомобилей для пограничников;

-29 электрогенераторов;

-6 грузовиков с крюковой системой загрузки;

-6 мобильных антенных систем;

-10 контейнеров.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

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