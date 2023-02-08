Германия передала новый пакет военной помощи для ВСУ

Главное: Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли две зенитки Gepard.
Детали: Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошло следующее:
— 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов;
-5 автомобилей для пограничников;
-29 электрогенераторов;
-6 грузовиков с крюковой системой загрузки;
-6 мобильных антенных систем;
-10 контейнеров.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
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