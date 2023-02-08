Лондон ввел санкции против близких к Путину бизнесменов

Главное: Великобритания ввела санкции против бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину.

Детали: Великобритания расширила санкции против России. В список из 15 позиций входят компании, на которые военные Владимира Путина полагаются при производстве и поставке оборудования, а также лица, связанные с роскошными резиденциями Путина. Об этом сообщает Sky News.

В частности, в список попали

— Борис Титов — уполномоченный президента по правам предпринимателей, получивший свою должность после покупки виноградников на территории дворца Путина в Геленджике.

— Николай Егоров — до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного Антипинского нефтеперерабатывающего завода России.

— Сергей Руднов — владелец прокремлевского издания Regum.

— Светлана Кривоногих — акционер банка «Россия» и «Национальной медиа группы», которые последовательно поддерживают российское вторжение в Украину.

— Виктор Мячин — владелец «Аэростарта», российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Также сегодня под санкции попали:

— Алексей Репик — председатель правления российской фармацевтической компании «Р-Фарм», получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. Сообщается, что за последний год Репик четыре раза встречался с Путиным и владеет самолетом M-FINE, которым пользуется дочь Путина.

— Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».

— Павел Титов — президент ассоциации «Деловая Россия», представляющей интересы предпринимателей и созданной его отцом Борисом Титовым.

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