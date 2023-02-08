Число жертв землетрясения в Турции стремительно растет

Главное: В результате землетрясений в 11 турецких провинциях погибли 7108 человек, на сирийской территории — 2530. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Детали: Жертвами мощного землетрясения в Турции и Сирии стали 9638 человек. Об этом 8 февраля сообщили местные власти и общественные организации.

По информации Агентства по чрезвычайным ситуациям, в 11 турецких провинциях погибли 7108 человек и 40 910 получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в районы, пострадавшие от разрушительных землетрясений.

В Сирии жертвами стихии стали не менее 2530 человек, пишет Анадолу.

Министерство здравоохранения страны заявило о 1250 погибших и 2045 раненых в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

В районах на северо-западе страны, контролируемых оппозицией, погибли 1280 человек и более 2600 пострадали. Об этом свидетельствуют данные, собранные международными организациями.

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