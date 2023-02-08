Стало известно, сколько россиян отказалось от гражданства в прошлом году

Главное: От российского гражданства отказались 4 306 человек. Данные за 2022-й год.

Детали: В 2022-м году от российского гражданства отказались 4 306 человек. Такие данные приводит МВД страны.

Подчеркивается, что данный показатель стал рекордным за последние три года.

Как уточняется, в 2020-м году из российского гражданства вышли 3 877 человек, а в 2021-м таких было 4 055 людей.

В то же время в 2019-м году от российского паспорта отказывались 4 356 раз.

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