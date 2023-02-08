В России загорелся очередной нефтеперерабатывающий завод

Главное: В Ростовской области на заводе по переработке нефтепродуктов произошел пожар. Площадь возгорания предварительно 100 кв. м.

Детали: В городе Новошахтинск Ростовской области (Россия) на территории завода по переработке нефтепродуктов случился пожар. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС.

Речь идет о заводе «Ресурс».

По информации МЧС РФ, площадь пожара предварительно 100 кв. м.

Отмечается, что в борьбе с огнем принимают участие 42 человека, задействовано 13 единиц техники.

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